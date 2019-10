Sparen, optimieren, selber machen : Nachhaltiger leben im Studium

Ressourcen schonen: Papier, Strom und Nahrungsmittel bewusst verwenden, muss auch im Studium nicht schwer sein.

Was bleibt eigentlich am Ende des Studiums? Hoffentlich ein guter Abschluss und die Aussicht auf einen passenden Job. Doch auch zahlreiche Ordner mit teuren Kopiervorlagen, vollgeschriebenen Blöcken, bekritzelten Zetteln sowie etliche Bücher. Oft verschwinden die Berge an gepressten Zellulosefasern in Kisten auf nimmer Wiedersehen verstaut im Keller. Vielleicht kommen die gesammelten Werke irgendwann nochmal zum Einsatz, denken sich viele. Wahrscheinlich ist das nicht.

Sinnvoller ist es, bereits im Studium zu überlegen, was tatsächlich benötigt wird – frei nach dem Motto: think before you print. Zahlreiche Unterlagen sind digital herunterzuladen und können im Dokument bearbeitet werden. Das hat zudem den Vorteil, dass niemand schwere Unterlagen schleppen und sortieren muss. Praktisch für Vorlesungen und Seminare: Das Gehörte direkt in ein Textprogramm eintippen. Das verkleinert die Zettelwirtschaft und ist in der Cloud direkt verfügbar. Zudem werden Apps angeboten, die helfen Vorlesungen unmittelbar zu digitalisieren. Die in der Trial-Version kostenlose Android-App „LectureNotes“ ist für Tabletbesitzer eine sinnvolle Anschaffung. Sie wurde speziell für Nutzer an der Universität entwickelt. Dank einer Bild-Import-Funktion lassen sich Dokumente einfach importieren und mit einem Stylus-Stift zusätzliche Einträge und Notizen hinzufügen. Mit der App „CamScanner“ entfällt lästiges Kopieren. Mit der Kamera einfach das Dokument einscannen – und schon kann es bearbeitet und in eine Cloud hochgeladen werden. Das Notizzettel-Chaos organisieren Apps wie „Evernote“ oder „Any.Do“. Dennoch: gar kein Papier zu verwenden wird schwerfallen. Wer nicht ganz verzichten kann, schreibt Blätter beidseitig voll und greift zu Recycling-Papier.