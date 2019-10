Alumni-Interview Hera Lind : Voller Überraschungen

Hera Lind wollte eigentlich Lehrerin werden. Wieso sie dann doch als Sängerin arbeitete, wie sie dazu kam, Romane zu schreiben, und warum sie nichts anders gemacht hätte, verrät die Bestsellerautorin im Interview.

Hera Lind In Köln gibt es die Musikhochschule mit dem berühmten Chor „Pro Musica Köln“, deren Leiter mein Onkel ist. Er stellte mir in Aussicht, 1978 mit auf die Südamerika-Tour fahren zu dürfen, wenn ich in Köln studiere. Da habe ich nicht lange überlegt.