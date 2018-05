Karin Wilcke: Bachelor auf Wanderschaft

Wanderjahre oder Walz heißt seit jeher die Zeit der Wanderschaft für junge Handwerker nach ihrer Lehre. Mit abgeschlossener Ausbildung dürfen sie sich Gesellen nennen, englisch oder auch neudeutsch: Bachelor.

Lange her? Nein, top-aktuell. Die Walz heißt heute Auslandsaufenthalt und dient immer noch dem gleichen Zweck, der Erweiterung des Horizonts und der Qualifizierung für die Meisterprüfung, den Master-Abschluss, und damit für die Kreise der beruflich Erfolgreichen. Auch der Zeitpunkt nach der Gesellenprüfung oder dem Bachelor-Abschluss ist optimal. So nett ein Auslandsjahr nach dem Abi sein mag, richtig qualifizierte Jobs bekommt man nicht. Mit dem Bachelor ist das anders, man wird in der Berufswelt ernst genommen.