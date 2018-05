Studentenleben: Junior-Senioren an der Uni

Ich habe bereits an dieser Stelle über Studierende geschrieben, die es im Rentenalter an die Uni zieht. Mittlerweile fällt mir zunehmend eine andere Gruppe auf. Ich habe sie die Junior-Senioren getauft.

Sie wohnen zum Beispiel im Wohnheim, aber nicht, weil die Gemeinschaft so toll ist oder die Partys so gut sind. Sie bleiben dort, weil sie jetzt eben dort wohnen. Ein Umzug wäre umständlich, und die Miete ist günstig. Aber dieses Chaos in der Küche ist entsetzlich: kein einheitliches Besteck, kein einheitliches Geschirr. Und dieses ständige Basswummern bis abends um elf, mitten in der Woche! Schwer zu ertragen. Das konnte vor dem Einzug wirklich niemand wissen. Ihre Ehrfurcht vor Studierenden in höheren Semestern ist längst verflogen, deren vermeintliche Unfehlbarkeit längst widerlegt. An der eigenen hingegen wird hart gearbeitet.