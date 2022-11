Gerichtsurteil Keine Paintball-Schüsse auf Wölfe in den Niederlanden

Zwei Jahrhunderte, nachdem Wölfe in den Niederlanden bis zur Ausrottung gejagt wurden, kehrten die Tiere 2019 offiziell in das Land zurück: Ein Wolfspaar überquerte von Deutschland aus die Grenze und brachte auf niederländischem Boden drei Jungtiere zur Welt. Mit dem Anwachsen der Population wuchs allerdings der Widerstand gegen die Tiere. Landwirte erklärten, die Wölfe hätten Dutzende Nutztiere getötet. Anfang November kursierte ein Video in den sozialen Medien, in dem ein Radfahrer von einem Wolf gejagt wird.