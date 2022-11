Am Martkplatz : Baubeginn für neues Einkaufszentrum in Groesbeek

Groesbeek Die Abrissarbeiten am Markt in Groesbeek haben begonnen. Hema ist umgezogen und nun Nachbar von Albert Heijn. Welche Geschäfte einziehen, ist noch offen.

Groesbeek wandelt sich: Der Marktplatz mitten in der niederländischen Grenzgemeinde soll saniert werden. Anwohner konnten dafür Ideen einbringen, die genauen Pläne will die Gemeinde Berg en Dal zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Ebenfalls am Markt wird eine Neuerung jetzt schon deutlich sichtbar: Der Abriss des ehemaligen Einkaufskomplexes mit Hema und Scapino hat begonnen

Schon länger war der Abbruch beschlossen, in den vergangenen Monaten waren aber die Fragezeichen angesichts derzeitiger Krisen gewachsen, wie „de Gelderlander“ berichtet. Nun hat der Projektentwickler Fakten geschaffen und mit dem Abriss begonnen. Die Filiale der Warenhauskette Hema ist in ein neues Geschäft am Bellevue in Groesbeek umgezogen. Dort befindet sich auch Albert Heijn. Ob der Bekleidungsladen Scapino zurückkehrt, ist noch nicht klar.