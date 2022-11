Experiment in den Niederlanden : Auf Wolfsjagd mit Paintballwaffen – auch in NRW möglich?

Foto: dpa/Bernd Thissen Infos Was tun, wenn der Wolf vor einem steht?

Provinz Gelderland/Düsseldorf Im niederländischen Naturpark Hoge Veluwe wurde zuletzt mit Paintballwaffen auf Wölfe geschossen, um sie zu vertreiben. Da kommt die Frage auf: Wäre das auch in NRW denkbar? In jedem Fall wird das Experiment in den Niederlanden genau beobachtet.