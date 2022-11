Schießerei auf der Garnstraße in Krefeld Mann auf offener Straße erschossen

Krefeld wurde von einem brutalen Verbrechen erschüttert: Am Montagabend ist ein 42-jähriger Albaner in der Südstadt auf der Garnstraße auf offener Straße erschossen worden. Der Mann ist nach bisherigem Stand der Ermittlungen von zwei Männern angegriffen worden; es fielen mehrere Schüsse. Einer traf das Opfer in den Kopf. Mindestens zwei Kugeln verfehlten ihr Ziel und schlugen in einer Haustüre ein. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass es sich um eine gezielte Tötung handelt.