Politik in Remscheid CDU-Fraktion trauert um Manfred Schwick

„Wir waren ein sehr gutes Team“, sagte sein Freund und Wegbegleiter Fred Schulz am Dienstag im Gespräch mit der Redaktion. Schwick habe die Fraktion im Griff gehabt. Manfred Schwick arbeitete viele Jahre bei der Volksbank Remscheid-Solingen, war in dieser Zeit unter anderem für die Filialen in Remscheid zuständig. 20 Jahre lang war er zudem Vorsitzender des Stadtwerke-Aufsichtsrates. In dieser Zeit fielen wichtige strategische Entscheidungen. Im September 1995 wurde Manfred Schwick die Bürgermedaille verliehen.