Mit nur 23 Jahren : Youtuber Philipp Mickenbecker an Krebs gestorben

Youtuber Philipp Mickenbecker an Krebs gestorben

Düsseldorf Seit Monaten sprach Youtuber Philipp Mickenbecker öffentlich über seine Krebserkrankung und dokumentierte den Verlauf. Nun ist er gestorben. Die Anteilnahme im Netz ist groß.

Der Youtuber Philipp Mickenbecker ist tot. Er starb bereits am Mittwoch, 9. Juni, an seiner Krebserkrankung, wie auf seinen offiziellen Kanälen in den sozialen Netzwerken mitgeteilt wurde. „Philipp ist gestern Abend im Krankenhaus von uns gegangen. Wir waren alle bei ihm“, heißt es dort. Seine Freunde und sein Zwillingsbruder Johannes veröffentlichten zudem ein Video. Darin berichten sie davon, dass sie bei Philipp sein konnten, als er starb: