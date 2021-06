„Böhmi brutzelt“ : Satiriker Böhmermann bekommt sechsteilige Kochshow beim ZDF

Der Satiriker Jan Böhmermann. Er bekommt beim ZDF eine sechsteilige Kochshow. „Böhmi brutzelt“ wird wöchentlich ab 23. Juli in der ZDF-Mediathek abrufbar sein und ab 24. Juli samstags um 19.45 Uhr im Spartensender ZDFneo ausgestrahlt, wie das ZDF am 10. Juni in Mainz ankündigte. Foto: dpa/Ben Knabe