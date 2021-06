Text über Tod eines Covid-Kranken : RP-Redakteur Henning Rasche mit Axel-Springer-Preis ausgezeichnet

RP-Redakteur Henning Rasche und sein ausgezeichneter Artikel in der Rheinischen Post vom 24. Dezember 2020. Foto: RP

Düsseldorf RP-Redakteur Henning Rasche hat den renommierten Axel-Springer-Preis für junge Journalisten in der Kategorie Lokaljournalismus gewonnen. In seinem Text „31 Tage“ berichtet er vom einsamen Sterben eines Covid-19-Erkrankten – aus der Sicht von dessen Ehefrau. Warum Geschichten wie diese wichtig bleiben.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

31 Tage hat Astrid Petersen gehofft. 31 Tage hat sie gedacht, dass alles wieder gut werden könnte, dass ihr Mann zurückkäme aus der Klinik nach überstandener Covid-19-Erkrankung. Dann kam ein Anruf von der Intensivstation, sie solle sich auf den Weg machen, schnell – und ihre Hoffnung starb. Sie wusste in diesem Moment, dass ihr Mann es nicht schaffen würde. Dass nichts wieder gut werden würde.

Was Astrid Petersen gedacht und empfunden hat in diesen 31 Tagen und was in dieser Zeit mit ihrem Mann geschah, dessen Zustand sich immer weiter verschlechterte, darüber hat RP-Redakteur Henning Rasche eine Reportage für die Rheinische Post geschrieben. In starken, klaren, hochverdichteten Sätzen protokolliert er darin, wie eine Familie von der Pandemie getroffen und zerstört wird. Es geht um die Willkür von Schicksal, um die Tapferkeit einer Ehefrau und Mutter, um die bittere Realität von Corona: um Tod und Isolation. Es geht um die Einsamkeit der Erkrankten. Und die der Angehörigen.

Für diesen Text hat er nun eine der bedeutendsten Auszeichnungen Deutschlands gewonnen: den Axel-Springer-Preise für jungen Journalismus in der Kategorie Lokaljournalismus. Die Springer-Preise werden seit 1991 jährlich von der Axel-Springer-Akademie in diversen Kategorien vergeben. Die Jury bestand in diesem Jahr aus neun renommierten Journalisten, die Rasches Text für die große Nähe und zugleich respektvolle Distanz hervorhoben. Erschienen ist die Geschichte in der Weihnachtsausgabe der Rheinischen Post auf der Seite „Nordrhein-Westfalen“ sowie auf RP ONLINE.

Wegen der Corona-Pandemie hat die Springer-Akademie den Preis zum zweiten Mal in einer digitalen Veranstaltung übergeben. Jurorin Birgit Wentzien, Chefredakteurin des Deutschlandfunks, hob in ihrer Laudatio für Henning Rasche den „bemerkenswerten Ton“ seines Textes hervor: „Leise, ruhig, begleitend und voller Achtung“ sei dieser Ton. Dass ihm die Recherche und damit das Schicksal der Familie sehr nahe gegangen sei, berichtete Henning Rasche und nutzte die Preisverleihung, um der Frau, die ihm so offen von ihrem Schicksal berichtet hat, für ihren Mut zu danken. Außerdem beschwor er die Kraft gut recherchierter Reportagen gerade im Lokaljournalismus. Nicht nur in Großstädten, auch „in der Fläche“ gebe es Geschichten, die dringend erzählt werden müssten.

Rasche ist seit einem Jahr Leitender Regionalredakteur bei der Rheinischen Post und verantwortlich für die Region Wesel. Er wurde 1990 in Dinslaken geboren, ist Jurist und hat seine Laufbahn nach dem Volontariat bei der Rheinischen Post als Redakteur im Ressort Politik begonnen. Eine Pressemitteilung des Hospizvereins Wesel brachte ihn auf die Idee, über das zu schreiben, was Corona konkret für Familien bedeutet, wenn ein Angehöriger an den Folgen seiner Erkrankung stirbt. Der Hospizverein hatte eine Trauergruppe für Betroffene eingerichtet, darüber trat Rasche in Kontakt mit Astrid Petersen. Die heißt in Wahrheit anders, doch im Schutz der Anonymität war sie bereit, über das einsame Sterben ihres Mannes und ihre eigene Ohnmacht zu sprechen. Auch, um öffentlich zu machen, wie dringlich die Krankheit ist. „Wir sind damals fast drei Stunden durch ein Waldstück am Niederrhein spaziert, weil es oft leichter fällt, über so schwere Erfahrungen zu sprechen, wenn man in Bewegung ist“, erzählt Rasche. Die Frau, die er später Petersen nannte, fasste ihre traumatischen Erlebnisse in präzise Worte, berichtete viele Details. Das sei auch für ihn sehr beklemmend gewesen, sagt Rasche. Immer mal wieder seien muntere Gesprächsfetzen vorbeilaufender Jogger zu ihnen herübergeweht. Ein trauriger Kontrast sei das gewesen.

Covid bricht unerbittlich in den Alltag ein, greift Menschen mitten aus dem Leben. Darum geht es in Rasches Text. Das war bei Erscheinen wichtig, um bewusst zu machen, dass hinter den damals täglich steigenden Infizierten- und Todeszahlen lauter unersetzbare Einzelleben stecken. Doch hat die Geschichte nichts an ihrer Brisanz verloren. „Jetzt geht das Impfen voran, die Menschen sitzen wieder im Biergarten, aber die Familie, über die ich geschrieben habe, bekommt ihren Mann und Vater nicht zurück“, sagt Rasche, „diese Menschen werden die Pandemie nicht einfach überwinden.“ Darum sei es auch jetzt noch relevant, dass die Öffentlichkeit daran Anteil nimmt.