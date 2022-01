Weltruhm durch „Be My Baby“ : Ronettes-Sängerin Ronnie Spector im Alter von 78 Jahren gestorben

Ronnie Spector bei einem Auftritt im Jahr 2010. Foto: AFP/MICHAEL LOCCISANO

New York Die US-Sängerin Ronnie Spector ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Frontfrau der Girl-Band The Ronettes, die in den 60er Jahren mit Hits wie „Be My Baby“, „Baby I Love You“ und „Walking in the Rain“ für Furore sorgte, ist am Mittwoch einer Krebserkrankung erlegen.

Das teilte ihre Familie mit. „Ronnie lebte ihr Leben mit einem Augenzwinkern, einer couragierten Einstellung, einem beißenden Humor und einem Lächeln im Gesicht. Sie war erfüllt von Liebe und Dankbarkeit“, hieß es.

Spector wurde als Veronica Bennett in New York geboren und trat mit ihrer Schwester Estelle und ihrer Cousine Nedra Talley als Ronnie and the Relatives in diversen Clubs auf, wo sie nicht zuletzt durch gewagtes Make-up auffielen. „Je lauter sie geklatscht haben, desto mehr Mascara haben wir beim nächsten Mal aufgelegt“, schrieb sie später. „Wir hatten keinen Plattenhit, um ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, daher mussten wir mit unserem Style einen Eindruck hinterlassen.“

1963 überzeugte Estelle Bennett den Musikproduzenten Phil Spector davon, sich die Band anzuhören. Kurz darauf hatten sie einen Plattenvertrag. Ihr Debütalbum „Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica“ kam im Jahr darauf heraus. Fünf der zwölf Songs schafften es in die US-Billboard-Charts.

Nach einer Deutschlandtour 1967 trennten sich die Ronettes und Veronica heiratete Manager Spector im Jahr darauf. Der allerdings soll sie in ihrem Haus eingesperrt haben. Die Misshandlungen schilderte sie in ihrer Autobiografie. Die Ehe wurde 1974 geschieden. Phil Spector wurde 2009 wegen Mordes an der Schauspielerin Lana Clarkson verurteilt. Er ist inzwischen verstorben.

Ronnie Spector hat viele Kolleginnen und Kollegen beeinflusst. Brian Wilson von den Beach Boys war geradezu besessen von „Be My Baby“, Billy Joel schrieb sein Stück „Say Goodbye to Hollywood“ zu Spectors Ehren und Amy Winehouse hat Spector häufig als ihr Idol bezeichnet. Regisseur Martin Scorsese eröffnete seinen Film „Hexenkessel“ von 1973 mit „Be My Baby“. Das Stück ist auch in der Titelsequenz von „Dirty Dancing“ zu hören.

Die Ronettes gingen mit den Rolling Stones auf Tour. Brian Wilson schrieb Ronnie den Song „Don't Worry Baby“. Für sie gebe es nichts Aufregenderes, als auf der Bühne zu stehen und Spaß zu haben, sagte sie 2017 dem US-Magazin „People“.

Ronnie Spector hinterlässt ihren Ehemann Jonathan Greenfield und zwei Söhne.

(felt/dpa)