Weltbekannter Regisseur : Lars von Trier ist an Parkinson erkrankt

Kopenhagen Er gehört zu den bekanntesten Filmemachern Europas: Nun wurde öffentlich gemacht, dass Lars von Trier Parkinson hat. Der Regisseur ist trotz der Diagnose in guter Stimmung.

Bei Lars von Trier (66) ist eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert worden. Das berichtete der dänische Rundfunk DR am Montag unter Berufung auf Zentropa, die Produktionsfirma des dänischen Filmemachers. Demzufolge ist der Regisseur („Idioten“, „Antichrist“, „Melancholia“) jedoch trotz der Diagnose in guter Stimmung. Er werde wegen der Symptome behandelt, könne aber die Arbeit an der Mini-Horror-Serie „Riget Exodus“ wie geplant fortsetzten. Interviews werde er bis zur Premiere später in diesem Jahr nur noch eingeschränkt geben, so der Bericht.