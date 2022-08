Beispiellose Karriere : Hollywood-Legende Dustin Hoffman wird 85

Das ist Hollywood-Legende Dustin Hoffman

Berlin Mit "Die Reifeprüfung" gelang Dustin Hoffman der Durchbruch als Schauspieler und damit eine bis heute anhaltende Erfolgssträhne. Der zweifache Oscarpreisträger hat sich im Laufe seiner Karriere mit ikonischen Charakterrollen einen Legendenstatus aufgebaut und wagt kurz vor seinem 85.Geburtstag etwas völlig Neues.

Er ist ziemlich klein, spielt oft Anti-Helden und trotzdem ist Dustin Hoffman einer der größten Hollywood-Stars. Der Schlüssel zu seinem Erfolg sind sein Perfektionismus und seine Wandelbarkeit. Mit Rollen in Klassikern wie „Die Reifeprüfung“, „Kramer gegen Kramer“ und „Rain Man“ schrieb Hoffman Filmgeschichte und wurde mit Preisen überhäuft, darunter zwei Oscars, mehrere Golden Globes und der Goldene Berlinale-Bär. Kommenden Montag wird der US-Schauspieler 85 Jahre alt.

Als Kind schüchtern und komplexbeladen, wurde Hoffman nach eigener Aussage Schauspieler, um sich „nicht mehr wie ein Gescheiterter zu fühlen“ und „den Mädchen zu gefallen“. Der gerade einmal 1,65 Meter große Hoffman wird zunächst nicht gerade in seinem Berufswunsch bestärkt. „Du bist nicht schön genug“, warnt ihn etwa seine Tante Pearl.

Hoffman, der aus einer Familie jüdischer Einwanderer aus Osteuropa stammt und in bescheidenen Verhältnissen aufwächst, spielt zunächst Theater in Los Angeles und sucht dann in New York sein Glück. Von der Schauspielerei kann er allerdings zunächst nicht leben, er muss „Klos putzen“ und sich eine Bleibe mit den damals ebenfalls noch erfolglosen Schauspielkollegen Gene Hackman und Robert Duvall teilen.

Hoffman bekommt Rollen in bescheidenen Theater-Produktionen und drittklassigen Fernsehserien. Erst als er 30 ist, wendet sich das Blatt. Statt des attraktiven Robert Redford bekommt Hoffman in Mike Nichols' „Die Reifeprüfung“ die Rolle eines Studenten, der eine sexuelle Beziehung mit einer deutlich älteren Frau eingeht.

„Nichols entschied, die Rolle diesem kleinen, lustig aussehenden jüdischen Typen zu geben, die eigentlich für einen großen, gut aussehenden Protestanten reserviert war“, sagte Hoffman rückblickend. Der Film markiert die Geburtsstunde der Filme des New Hollywood - und Hoffman bereitet mit seiner Darstellung, die ihm eine Oscar-Nominierung einbringt, zu Minderheiten gehörenden Schauspielern den Weg.

In den folgenden Jahren stellt Hoffman unter Beweis, wie vielseitig er ist. In „Asphalt-Cowboy“ (1969) spielt er einen hinkenden Obdachlosen, in „Little Big Man“ einen von Cheyenne-Indianern adoptierten Weißen im Alter von 17 bis 122 Jahren und in „Die Unbestechlichen“ (1976) verkörpern er und Robert Redford die beiden Journalisten, die die Watergate-Affäre aufdeckten.

Im Scheidungsdrama „Kramer gegen Kramer“ (1979) mimt Hoffman einen modernen Vater, der um das Sorgerecht für seinen kleinen Sohn kämpft. Die Rolle bringt ihm seinen ersten Oscar ein. Außerdem macht sie Hoffman, dessen Scheidung von seiner ersten Frau, der Balletttänzerin Anne Byrne, damals läuft, bewusst, wie wichtig ihm seine Kinder sind. Mit Byrne hat er zwei Töchter, mit seiner zweiten Frau, der Rechtsanwältin Lisa Gottsegen, bekommt er noch zwei Söhne und zwei Töchter.

Mit seiner damaligen Filmpartnerin Meryl Streep, damals noch neu in Hollywood, geht Hoffman allerdings alles andere als liebevoll um. „Dustin ist genial“, kommentiert sie die Zusammenarbeit später. „Man muss ihm nur hin und wieder kaltes Wasser ins Gesicht schütten.“

Hoffmans Perfektionismus zeigt sich auch in seiner Vorbereitung für andere Rollen. Für seine Laufszenen in „Der Marathon-Mann“ (1976) springt er Seil und geht in die Sauna, um richtig ausgepowert auszusehen. Auf seine Rolle als Autist in „Rain Man“ an der Seite von Tom Cruise bereitet er sich mithilfe von Betroffenen und Psychiatern vor.

Für das Road-Movie bekommt Hoffman 1989 seinen zweiten Oscar als Bester Hauptdarsteller. Seinen Traum, selbst Regie zu führen, erfüllt er sich erst mit 75 Jahren mit der Seniorenheim-Komödie „Quartett“.

2017 leidet Hoffmans Ansehen unter den Vorwürfen mehrerer Ex-Kolleginnen, er habe sie begrapscht und obszöne Bemerkungen gemacht. Hoffman beteuert zerknirscht, dieses Verhalten „spiegelt nicht wider, wer ich bin“.

Er betont vielmehr seine verletzliche Seite. So beschrieb er seine Stärke als Schauspieler einmal so: „Mein Beitrag zum Kino als Dustin Hoffman ist es, menschlich zu sein.“

Kurz vor seinem 85 Jahren wagt sich Dustin Hoffman auf ein für ihn unbekanntes Terrain: Dies sei sein allererster Podcast, sagt der Hollywood-Star mit einem verschmitzten Lächeln zu Beginn der Interview-Sendung „Mayim Bialik's Breakdown“. Eineinhalb Stunden stand der Schauspieler Ende April seiner Kollegin Bialik (46, „The Big Bang Theory“) Rede und Antwort. Die Schauspielerin, die auch Neurowissenschaftlerin ist, spricht mit ihren Podcast-Gästen über Themen wie mentale Gesundheit. In der Tragikomödie „As They Made Us“ (2022), das Regiedebüt von Mayim Bialik, steht er auch mit Mitte 80 weiter vor der Kamera. Dort spielt er einen todkranken Familienvater. „Ich habe keine Angst vor dem Tod“, erzählt er in Bialik's Podcast. Aber er träume oft davon, dass er noch jung sei. „85 ist irgendwie schon ein Ereignis“, sagt er augenzwinkernd mit Blick auf seinen Geburtstag.

