Schauspieler mit starker Gewichtszunahme : Was ist los mit Brendan Fraser?

So kannte man den 53-jährigen Schauspieler eigentlich: Brandon Fraser mit Gewehr in „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ (l.) Foto: RTL

Venedig Der Schauspieler Brendan Fraser ist bekannt aus Filmen wie die Mumie, Reise zum Mittelpunkt der Erde und George - der aus dem Dschungel kam. Auf den Filmfestspielen in Venedig präsentierte er den neuen Film „The Whale“, fiel in der Rolle aber vor allem durch seine enorme Gewichtszunahme auf.

Einst Mädchenschwarm der 90er-Jahre ist er nun kaum wiederzuerkennen. Brendan Fraser war eigentlich bekannt als knallharter Actionheld in „Die Mumie“ Teil 1 bis 3 oder in „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“, stets durchtrainiert und fit. In den vergangenen Jahren allerdings kehrte er der Schauspielerei mehr und mehr den Rücken und verschwand zunehmend aus der Öffentlichkeit. Der letzte große Film, in dem Fraser zu sehen war, war „Breakout“ im Jahr 2013. Schon in dieser Zeit wurde offensichtlich, dass sich Fraser nicht mehr dem Schönheitsideal Hollywoods unterwerfen wollte.