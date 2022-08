Lady Diana und Desaster mit Düsseldorferin : Ein „süßes Desaster“ mit Mareile Blendl

Mareile Blendl ist Schauspielerin und Kolumnistin. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Düsseldorferin ermuntert in einem Kinofilm zum positiven Umgang mit Lebenskrisen. In dem Kinofilm geht es um eine Mutter. In einer ZDF-Doku verkörpert Blendl Lady Diana in ihrer letzten Nacht.

Die Düsseldorfer Schauspielerin Mareile Blendl ist in diesem Sommer in zwei interessanten Rollen zu erleben: Mit der Regisseurin Laura Lehmus drehte sie „Sweet disaster” (süßes Desaster). Der Film handelt von einer 40-Jährigen, die ungewollt schwanger und verlassen wird. Blendle spielt darin eine „nervige Helikopter-Mami“, wie sie selber beschreibt. „Es ist ein Film über den positiven Umgang mit Krisen. In dem Fall ist das eine persönliche Lebenskrise, aber die Art, wie Laura Lehmus‘ Figuren damit umgehen, hat etwas sehr Ermutigendes. Eigentlich geht es um die Kraft der Kreativität.“ Blendl sei überzeugt, dass der Film gebraucht werde. Bereits vor der Deutschlandpremiere heimste die Produktion mehr als 30 internationale Preise ein. Start in den Kinos ist am 11. August (Donnerstag).

Blendl spielt außerdem in einem Film über Prinzessin Dianas letzte Nacht vor ihrem Tod. Die Doku ist am heutigen Dienstag (2. August) im ZDF zu sehen. „Die Besetzung solch bekannter Gesichter ist eine große Herausforderung. Die Schauspieler und Schauspielerinnen sollen den echten Menschen ähnlich sehen, aber keine leere Hülle darstellen. Dabei zählt nicht nur Gesicht und Statur, sondern eben auch Haltung, Art der Bewegung, Gestik und Wesen der Schauspielerin, des Schauspielers“, sagt Regisseurin Leonie Stade über „Dianas letzte Nacht“.

„Bei Mareile Blendl funktioniert die Besetzung besonders gut, da sie eine ausgezeichnete Haltung hat. Sie hat feine, lange Gliedmaßen wie Diana und weiß diese elegant zu bewegen. Sie hat eine aufrechte Haltung und einen sportlichen Rücken. Hinzu kommen die großen blauen Augen und die Art, wie Mareile ihren Kopf bewegen kann. Da kommt es auf Feinheiten an“, erklärt die Regisseurin.

(bpa)