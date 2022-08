Unter dem Künstlernamen Kerfor : Elisabeth Furtwängler will als Rapperin eigene Wege gehen

München/Berlin Sie ist die Tochter von Verleger Hubert Burda und „Tatort“-Kommissarin Maria Furtwängler. Gerade hat Elisabeth Furtwängler ihre erste Single als Rapperin veröffentlicht und spricht über Herkunft, Privileg und Ziele. Braucht man „Ghetto-Geruch“, um Rap zu machen?

Sie hat gerade ihre erste Single „Never Ready, Go!“ und ein Musikvideo mit der deutschen Skateboard-Olympiateilnehmerin Lilly Stoephasius veröffentlicht, in dem sie Co-Regie führte. Ihre Herkunft beschäftigt Furtwängler auch als Künstlerin. Ihr Vermögen gibt das Forbes-Magazin mit rund 1,2 Milliarden Euro an. Wie ihr Bruder Jacob Burda hält sie an der Burda-Konzernholding 37,5 Prozent.

Musik ist in der Familie ein großes Thema: Maria Furtwänglers Großonkel war der Dirigent Wilhelm Furtwängler. „Musik war bei uns in der Familie immer sehr präsent, eher klassische Musik - also etwa an Weihnachten das Bach-Oratorium und Mozarts Requiem.“ Sie habe aber immer schon Rap gehört. Nach ihrem Kunststudium in Cambridge ging Furtwängler nach Los Angeles zum Musikstudium. „Musik war immer mein Refugium, wenn ich traurig war oder wenn es mir nicht gut ging. Dann habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt und bin spazieren gegangen.“ Ihr Künstlername Kerfor steht für „to care for“, also für das, was einem wichtig ist.