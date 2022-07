Film-Chronik : Die prägendsten Rollen von Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger

Düsseldorf Schauspieler Arnold Schwarzenegger wird 75 Jahre alt. Seit rund fünfzig Jahren mischt der österreichisch-amerikanische Muskelprotz im Filmgeschäft mit. Fünf Produktionen, die den Weg des Darstellers vom Bodybuilder zum Leinwandhelden nachzeichnen.

Schauspieler Arnold Schwarzenegger wird diesen Samstag (30. Juli) 75 Jahre alt. Seit rund fünfzig Jahren mischt der österreichisch-amerikanische Muskelprotz im Filmgeschäft mit. Schwere Muskelpakete und Action-Auftritte machten ihn weltbekannt. Schwarzeneggers Rollen waren immer etwas wortkarg, dafür blieben einige seiner Sätze umso mehr im Kopf. Als „Terminator“ (1984) prägte er den legendären Satz „I'll be back“ (Ich komme wieder).

Und der Spruch passt zu ihm, denn aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat sich Schwarzenegger bis heute nicht. Er kam immer wieder - wie versprochen. Eine Film-Chronik über das Werden und Wachsen der Hollywood-Ikone.

„Pumping Iron“ (1977) - Übung macht den Meister

Was macht Arnie? Stemmt Gewichte und verunsichert seine Gegner.

Worum geht es? Das „Doku-Drama“ begleitet den 28-jährigen Schwarzenegger und einige seiner Kontrahenten auf dem Weg zum „Mister Olympia“-Wettbewerb 1975 im südafrikanischen Pretoria. Für heutige Zuschauer interessant: die beiläufige Einnahme von allerlei Pillen sowie der Kontrast zwischen der bunten Bodybuilding-Szene und dem rassistischen Apartheid-Regime in Südafrika.

„Conan der Barbar“ (1982) - Rächer der Enterbten

Was macht Arnie? Kämpft behende mit einem fünf Kilogramm schweren Breitschwert.

Worum geht es? In einem Land lange vor unserer Zeit wird dem Barbaren Conan, verkörpert von Schwarzenegger, übel mitgespielt. Das lässt dieser natürlich nicht auf sich sitzen. Wortkarg, aber wirkmächtig, geht Conan zu Werke. Die filmische Adaption der Kurzgeschichten um Conan den Cimmerier aus den 1930er-Jahren machte Schwarzenegger, der angeblich 90 Prozent aller Szenen ohne Double spielte, international bekannt.

„Total Recall“ (1990) - Fly Me to the Mars

Was macht Arnie? Will unbedingt zum Mars.

Worum geht es? Im Jahr 2084 bucht Bauarbeiter Douglas Quaid einen ganz besonderen Trip. Er lässt sich die Erinnerungen an eine Reise zum Mars implantieren. Klingt seltsam, ist es auch. „Total Recall“ ist nach Ansicht von Filmwissenschaftlerin Felicitas Kleiner ein „irrwitziger SciFi-Spaß“ und kommt lustiger daher als Schwarzeneggers Komödien. „Das Handtuch um den Kopf dürfte der schrägste Look sein, den Arnie je in seiner Karriere trug.“

„Terminator 2“ (1991) - Auf der Überholspur

Was macht Arnie? Braucht zu Beginn dringend Klamotten, Stiefel und ein Motorrad: „I need your clothes, your boots and your motorcycle.“

Worum geht es? Zwei Terminatoren, Mischwesen aus Mensch und Maschine, werden wegen eines Jungen namens John Connor aus der Zukunft in die Gegenwart geschickt. Terminator T-800 (Schwarzenegger) soll John retten; sein Gegenspieler, ein Terminator T-1000 (Robert Patrick), soll den Jungen „terminieren“, also töten. Die weitere Handlung: erwartbar. Stunts und Special Effects sind allerdings auch 30 Jahre später noch erstaunlich gut anzuschauen. Die Produktionskosten für „Terminator 2“ sprengten erstmals die 100-Millionen-Dollar-Grenze. Weltweit spielte der Film rund 520 Millionen Dollar ein.

„True Lies“ (1994) - In geheimer Mission

Was macht Arnie? Führt ein Doppelleben.

Worum geht es? Schwarzenegger spielt an der Seite von Jamie Lee Curtis den biederen Vertreter Harry Tasker, der in Wahrheit als Top-Agent im Kampf gegen der Terror arbeitet. Zwischen einer pubertierenden Tochter und nuklearen Sprengköpfen jonglierend, offenbart sich in „True Lies“ auch ein gewisses komödiantisches Talent des „Terminators“. „Schwarzenegger und Romantik funktioniert sonst in seiner Karriere so gut wie nie, im Zusammenspiel mit Jamie Lee Curtis aber schon“, urteilt Filmwissenschaftlerin Felicitas Kleiner. „Auch weil Regisseur James Cameron einfach ein Händchen dafür hat, den Star trotz seiner schauspielerischen Grenzen gut zur Geltung zu bringen.“

