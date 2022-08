Der wohl erfolgreichste Film dieses wandlungsfähigen Darstellers ist aber die Travestie-Komödie „Tootsie“ (1982, Szenenfoto), in der Hoffman einen arbeitslosen Schauspieler spielt, der sich als Frau verkleidet, um eine Rolle in einer TV-Seifenoper zu ergattern. Die Komödie erinnert nicht nur an Hoffmans eigene jahrelange Durststrecke als arbeitsloser Schauspieler in New York - bei der er sich mit den später ebenfalls berühmten Darstellern Gene Hackmann und Robert Duvall eine Wohnung teilte - sondern nimmt auch den Sexismus der Branche aufs Korn.