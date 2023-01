Trauerfeier in Graceland Axl Rose und Alanis Morissette singen beim letzten Geleit für Lisa Marie Presley

Familienmitglieder und prominente Weggefährten wie Sänger Axl Rose, Sarah „Fergie“ Ferguson und Sängerin Alanis Morissette haben der gestorbenen Elvis-Tochter Lisa Marie Presley bei einer öffentlichen Trauerfeier in Graceland gedacht. Zu der Gedenkveranstaltung auf dem Elvis-Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee kamen am Sonntag auch viele Freunde und Fans. „Danke euch allen, dass ihr hier seid“, sagte Lisa Marie Presleys Mutter Priscilla Presley. „Unsere Herzen sind gebrochen, Lisa, und wir lieben dich alle.“