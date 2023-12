Bio-Bauernhof in Kamp-Lintfort Was bei Birds zum Fest auf den Tisch kommt

„Was esst ihr denn dieses Jahr zum Weihnachtfest?“ „Kartoffelsalat mit Würstchen“, dürfte hier am Niederrhein wohl eine der häufigsten Antworten auf diese Frage lauten. Nicht so bei Bärbel Bird. Die 55-Jährige betreibt mit ihrer Familie zusammen den bekannten Bio-Bauernhof Frohnenbruch in Hoerstgen und ist dort in erster Linie für den dortigen Hofladen zuständig. Bei ihr kommt jedes Jahr etwas anderes auf den Tisch. Diesmal wird es wohl mal wieder ihr eigenes Lieblingsgericht, gegarter Schweinebauch aus dem Backofen sein.