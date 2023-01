Tödlicher Schuss auf Kamerafrau Alec Baldwin wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

US-Schauspieler Alec Baldwin soll im Zusammenhang mit einem tödlichen Schuss bei Dreharbeiten in New Mexico wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, auch gegen die Waffenmeisterin am Set werde Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Während der Dreharbeiten zum Western „Rust“ 2021 hatte eine Kugel aus der Waffe des Schauspielers die Kamerafrau Halyna Hutchins getroffen und getötet. Regisseur Joel Souza wurde verletzt. Baldwin hat erklärt, es habe sich um einen tragischen Unfall gehandelt.