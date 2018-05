Rheinische Post mehrfach ausgezeichnet: Viel Optimismus beim Zeitungskongress

Wien 500 Medienvertreter diskutierten beim Europäischen Zeitungskongress in Wien über die Lage der Branche. Die Rheinische Post wurde gleich mehrfach ausgezeichnet.

Print oder online? Digital oder analog? Beim größten europäischen Zeitungskongress in Wien waren sich Medienmanager und Chefredakteure einig: beides. Nur richtig. Und mit Leidenschaft und Experimentierfreude. Zum 19. Mal kamen etwa 500 Medienvertreter aus 20 Nationen für zwei Tage im historischen Festsaal des Rathauses zusammen, um über die Zukunft des Journalismus in digitalen Zeiten zu diskutieren.

In den Vorträgen auf der Bühne und in den Gesprächen abeits war zu spüren, dass die Vertreter der Medien den digitalen Wandel gestalten, nicht reagieren wollen. Es ging um moderne Zeitungsgestaltung und neue digitale Produkte, um den Wandel in den Köpfen der Mitarbeiter und um soziale Netzwerke als Chancen für Redaktionen. Immer aber ging es um eine stärkere Konzentration auf die Kunden, die Leser. "Guter Journalismus überlebt dann, wenn er sich auf seine Leser konzentriert", fasste "Zeit"-Geschäftsführer Rainer Esser zusammen. Der Hamburger wurde vom Fachblatt Kress als "Medienmanager des Jahres" ausgezeichnet und berichtete in Wien von Erfolgen mit Online-Abos, neuen Podcasts und dem wachsenden Geschäft mit Veranstaltungen und Bildungsreisen. Man müsse die Leser zu "Freunden" machen, so Esser. In das Wehklagen über die Konkurrenz durch soziale Netzwerke wie Facebook wollte er nicht einsteigen. "Wir können viel von den Plattformen lernen." Die Abhängigkeit der Medien von Facebook sei kein "Facebook-Problem, sondern ein Problem der Medien".