Tel Aviv : Sängerin Netta in Tel Aviv für ESC-Sieg gefeiert

Tel Aviv Nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest ist die israelische Sängerin Netta bei ihrer Rückkehr in die Heimat gefeiert worden. "Das ist ein großer Moment für mich, für uns als Delegation und für unser Land, das sonst nicht viel Grund zur Freude hat", sagte die 25-Jährige gestern in Tel Aviv. Die glücklich wirkende Netta tanzte am Flughafen zu ihrem Song "Toy". Der nächste ESC-Wettbewerb soll in Jerusalem stattfinden. Doch es gibt bereits Debatten über damit verbundene Schwierigkeiten, unter anderem die Frage der Finanzierung. Wenn das Finale im Mai 2019 wie üblich an einem Samstag stattfindet, könnte es außerdem zu Protesten wegen der Verletzung des jüdischen Ruhetags Sabbat kommen.

Auch Michael Schulte, der für Deutschland den vierten Platz erreichte, ist aus Lissabon zurück: Er und sein Team hätten wenig geschlafen und eine anstrengende Zeit hinter sich, sagte er in der Nacht zu gestern. Besonders gefreut habe er sich über die vielen Glückwünsche von Freunden und Bekannten.

(dpa)