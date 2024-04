„Habe mich total erschreckt“ Schock bei RTL-Sendung „Punkt 6“ – Kameramann kippt plötzlich um

„Ich habe mich total erschreckt, weil so etwas passiert nicht alle Tage, dass ein Kollege an der Kamera, umfällt. Ich habe es im Augenwinkel gesehen und man hat es ja auch gehört. Als ich den Kollegen erst mal leblos am Boden liegen gesehen habe, war ich in einer Zwickmühle. Ich wusste nicht, ob ich hinlaufen sollte oder erst die Anmoderation zu Ende mache“, sagt Finger-Erben im RTL-Interview. Und weiter: „Zum Glück sind die Kollegen direkt hin. Für uns und mich hat sich das wie Minuten angefühlt, dabei war es ein ganz kurzer Moment.“