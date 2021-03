Kim Riekenberg bei „Let’s Dance“ : Ein Model auf Heidi Klums Spuren

Köln Model Kim Riekenberg gilt als der nächste große Stern am deutschen Modelhimmel. Nach ihren Erfolgen in der Modewelt wollte sie sich nun auch auf dem Tanzparkett beweisen, aber ihr Cha Cha Cha konnte nicht überzeugt.

Eigentlich wollte Model Kim Riekenberg sich nach ersten Erfolgen auf Laufstegen in aller Welt nun auch auf dem Tanzparkett beweisen. Ihr Vorteil: Sie brachte einiges an Baletterfahrung mit nach Köln. Allerdings konnten ihr die Baletterfahrungen nicht weiterhelfen. Kim Riekenberg gab zwar ihr Bestes, aber ihr Cha Cha Cha konnte nicht überzeugt.

Kim Riekenberg – Karriere schon mit 16 Jahren

Kim Riekenberg ist 26 Jahre alt und wurde am 9. September 1994 im niedersächsischen Melle geboren. Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärte sie einmal, dass sie ihren Eltern viel zu verdanken hätte. Eine tolle Kindheit, ein starkes Rückgrat – und optimale Gene für ihren Beruf . Ihr Gewicht (Maße: 84-61-89 bei 1,79 Metern Größe) hält sie nach eigenen Angaben mühelos.

Nach der Schule wollte sie ursprünglich ein Kunststudium angehen, allerdings kam ihr bei diesem Plan ihre Entdeckung als Model in die Quere. Als damals 16-Jährige wurde sie beim Pizza-Essen in Hamburg für die Laufstege dieser Welt entdeckt. Nachdem sie in der Pizzeria von ihrer heutigen Managerin angesprochen wurde, jettete sie schon bald um die Welt.