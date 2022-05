„Let‘s Dance“ : Diese Tänze zeigen die Profitänzer heute Abend in der Profi-Challenge

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 12 Bilder Das sind die Teilnehmer bei „Let’s Dance“ 2022

Düsseldorf Bei „Let‘s Dance“ mussten die Kandidaten beweisen, was sie draufhaben. Nun müssen die Profi-Tänzer zeigen, was sie können, denn nach dem Finale steht jetzt die Profi-Challenge an. Wer welchen Tanz am 27. Mai präsentiert, lesen Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Langsamer Walzer, Cha-cha-cha oder Rumba: Die Tanzpaare bei „Let‘s Dance“ müssen sich vor der Jury und den Zuschauern mit verschiedensten Tänzen beweisen. In jeder Show warten neue Herausforderungen. Welche Paare welche Tänze in der Profi-Challenge präsentieren, erfahren Sie hier.

Das sind die Tänze in der Profi-Challenge von „Let's Dance“ 2022:

Christina Luft und Andrzej Cibis tanzen Jive, Tango, Cha Cha Cha und Paso Doble zum Thema „Wir, einfach unverbesserlich“ und den Songs „PX-41 Labs“ und „Going to save the world“ von Heitor Pereira, „Another Drinking Song“ von The Minions und „Happy“ von Pharell Williams

tanzen Jive, Tango, Cha Cha Cha und Paso Doble zum Thema „Wir, einfach unverbesserlich“ und den Songs „PX-41 Labs“ und „Going to save the world“ von Heitor Pereira, „Another Drinking Song“ von The Minions und „Happy“ von Pharell Williams Kathrin Menzinger und Evgeny Vinokurov tanzen Tango und Paso Doble zum Thema „Moulin Rouge“ und dem Song „El Tango de Roxanne“ von Ewan McGregor, Jacek Koman und José Feliciano

tanzen Tango und Paso Doble zum Thema „Moulin Rouge“ und dem Song „El Tango de Roxanne“ von Ewan McGregor, Jacek Koman und José Feliciano Alexandru Ionel und Anastasia Bodnar tanzen Tango, Rumba, Paso Doble und Freestyle zum Thema „What About Us?“ zum „Earth Song“ von Michael Jackson

tanzen Tango, Rumba, Paso Doble und Freestyle zum Thema „What About Us?“ zum „Earth Song“ von Michael Jackson Massimo Sinató und Vadim Garbuzov tanzen Contemporary, Ballett, Tango, Paso Doble und Wiener Walzer zum Thema „Schwanensee“ mit den Songs „Swan Lake Theme“ von David Garrett und „BLACK Swan“ von District 78

tanzen Contemporary, Ballett, Tango, Paso Doble und Wiener Walzer zum Thema „Schwanensee“ mit den Songs „Swan Lake Theme“ von David Garrett und „BLACK Swan“ von District 78 Marta Arndt und Zsolt Sándor Cseke tanzen Rumba, Contemporary, Paso Doble und Samba zum Thema „Die Marionette“ und den Songs „Comptine d'un autre étè“ und „I've never been there“ von Yann Tier

tanzen Rumba, Contemporary, Paso Doble und Samba zum Thema „Die Marionette“ und den Songs „Comptine d'un autre étè“ und „I've never been there“ von Yann Tier Renata Lusin und Christian Polanc tanzen Flamenco, Paso Doble, Contemporary, Rumba und Salsa zum Thema „A Mexican Drama“ und den Songs „Malaguena“ von Jose Feliciano, „Quedate Aqui“ von Selma Hayek und „El Mariachi Theme“ von Picasso Cerrado

tanzen Flamenco, Paso Doble, Contemporary, Rumba und Salsa zum Thema „A Mexican Drama“ und den Songs „Malaguena“ von Jose Feliciano, „Quedate Aqui“ von Selma Hayek und „El Mariachi Theme“ von Picasso Cerrado Malika Dzumaev und Robert Beitsch tanzen Cha Cha Cha, Samba und Jive zum Thema „Latin Summer Nights“ und den Songs „She Bangs“, „Maria“ und „Livin' La Vida Loca“ von Ricky Martin

tanzen Cha Cha Cha, Samba und Jive zum Thema „Latin Summer Nights“ und den Songs „She Bangs“, „Maria“ und „Livin' La Vida Loca“ von Ricky Martin



Massimo Sinató kehrt zurück : Das sind die Profitänzer der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel bei RTL







RTL-Tanzshow : „Let‘s Dance“ - Welche Kandidaten sind raus? Wer ist noch dabei?



Beliebte RTL-Tanzshow : Was Sie zu „Let’s Dance 2022“ wissen müssen

zurück



weiter

Patricija Ionel und Sergiu Luca tanzen Wiener Walzer zum Motto „Cinderella“ mit den Songs „Who is she“ von Patrick Doyle und „Maquerade“ von Khatchaturian

tanzen Wiener Walzer zum Motto „Cinderella“ mit den Songs „Who is she“ von Patrick Doyle und „Maquerade“ von Khatchaturian Ekaterina Leonova und Oxana Lebedew tanzen Flamenco, Paso Doble und Tango zum Thema „Yin & Yang“ und dem Song „Flamenco“ von DiDuLa

tanzen Flamenco, Paso Doble und Tango zum Thema „Yin & Yang“ und dem Song „Flamenco“ von DiDuLa Isabel Edvardsson und Valentin Lusin tanzen Slowfox, Tango und Rumba zum Thema „Zeit für die Liebe“ und den Songs „Das ist dein Tag“, „Schenk mir noch eine Stunde“, „Aber bitte mit Sahne“ und „Mein größter Wunsch“ von Udo Jürgens

(ahar/joko)