Sie dürfen machen, was sie wollen : Joko und Klaas gewinnen 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben

Berlin In dem neuen Format „Joko & Klaas gegen ProSieben“ haben die beiden Moderatoren ihre Arbeitskollegen geschlagen. Der Preis: Sie gehen am Mittwoch um 20.15 Uhr live auf Sendung. Der Sender distanziert sich jetzt schon von den Inhalten.

Bei der Premiere ihrer neuen Show haben Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt klar gewonnen. Und das in doppelter Hinsicht: Bei der ersten Folge am Dienstagabend “ traten sie gegen Mitarbeiter ihres Arbeitgebers an, der Sender musste sich nach den geplanten sieben Spielrunden geschlagen geben. Und auch die Quote war nicht schlecht.