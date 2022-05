30 Jahre GZSZ : Gute Zeiten, schlechte Zeiten zeigt Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge

Foto: RTL 24 Bilder Das sind die Hauptdarsteller von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf RTL

Düsseldorf Die RTL-Kult-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ feiert Jubiläum. Die erste Folge flimmerte vor 30 Jahren am 11. Mai 1992 über die Mattscheiben in deutschen Haushalten, nun zeigt der Fernsehsender RTL eine Sonderfolge in Spielfilmlänge. Eine kleine Vorschau auf die Jubiläumsfolge.

Nach mehr als 7.500 Episoden und 30 Jahren Sendezeit im deutschen Fernsehen feiert die Kult-Telenovela „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ am 12. Mai 2022 ihr großes Jubiläum. RTL zeigt die Sonderfolge in Spielfilmlänge von 19.40 Uhr bis 22.15 Uhr. Ein Muss für alle GZSZ-Fans oder die, die es werden wollen.

Zum Jubiläum steht natürlich die ikonische Figur Dr. Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro im Mittelpunkt. Der Charakter ist bereits seit Folge 185 dabei und feierte sein Debüt im Jahr 1993. Als Deutschlands bester Anwalt, ausgefuchster Bösewicht und herzliches Familienoberhaupt ist er der absolute Publikumsliebling .

In der Jubiläumsfolge, die rund um das beliebte Schlitzohr geschrieben ist, muss Gerner vor korrupten Polizisten fliehen und sich verletzt in einem Bestattungswagen verstecken. Zudem kommt es zu einem Kuss mit einer seiner Ex-Frauen und auch Jo Gerner in Kapuzenpulli ist eine echte Überraschung. Wie die Folge ausgeht und ob er es schafft sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, erfahren Sie am Donnerstag auf RTL.

(joko)