Kirchenmusik in Wülfrath : Chor „Cäcilia“ feiert sein 125-jähriges Jubiläum nach

Kirchenmusik in Wülfrath

Archivfoto aus dem Jahr 2019: Chorleiter Hans-Joachim Beyer probte bereits damals mit „Cäcilia“ in Wülfrath. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Bei der Gründung im Jahr 1896 war Cäcilia Wülfrath ein reiner Männerchor. Heute dominieren die Frauenstimmen. Am Sonntag, 15. Mai, feiert Cäcilia ein seltenes Jubiläum: 125-Jähriges. Das stand eigentlich schon im vergangenen Jahr auf dem kalender, musste aber wegen Corona verschoben werden.

Auf so eine lange Tradition können nicht viel Sängergruppen blicken: Der Kirchchor „Cäcilia“ Wülfrath besteht bereits seit über 125 Jahren. Gegründet wurde er im Jahr 1896. Das große Jubiläum sollte deshalb auch ursprünglich im Jubiläumsjahr 2021 gefeiert werden. Doch die Corona-Pandemie machte den Sängern einen Strich durch die Rechnung, die Feier musste verschoben werden. Nun ist es soweit: Am kommenden Sonntag, 15. Mai, wird der Chor die Festmesse in der Pfarrkirche St. Jospeh gestalten. Los geht es um 11.30 Uhr.