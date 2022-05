Statistik im Kreis Mettmann : Zensus 2022: 350 Beauftragte befragen rund 49.000 Bürger

Mit einem Jahr Verspätung wegen Corona läuft jetzt der Zensus an. Foto: dpa/Daniel Karmann

kreis Mettmann Wer Entscheidungen treffen will, braucht aktuelle und zuverlässige Daten. Die soll der Zensus 2022 bieten. 350 Beauftragte erheben Details von 49.000 Bürger in den zehn kreisangehörigen Städten.

In diesem Jahr zählt Deutschland wieder einen Zensus . Statistiker ermitteln, wie viele Menschen in Deutschland leben, welche allgemeine und berufliche Bildung sie haben, wo sie wohnen und arbeiten. Die Erhebung war ursprünglich für 2021 geplant, musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Der Zensus gliedert sich in die Haushaltsstichprobe, die Erhebung in Sonderbereichen (Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte) sowie die Gebäude- und Wohnungszählung. Während die Gebäude- und Wohnungszählung durch das statistische Landesamt IT.NRW durchgeführt wird, liegt die Zuständigkeit für die beiden anderen Teile beim Kreis Mettmann. Die Mitarbeiter steuern die Vollerhebung in den rund 250 Sonderbereichen und die Haushaltsstichprobe bei etwa 49.000 Auskunftspflichtigen.