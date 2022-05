Herz Jesu Ratingen : Kirchenchor gibt Konzert zugunsten der Ukraine

Der Chor Aufwind singt seit 31 Jahren in Herz Jesu. Es gibt er ein Benefizkonzert in der Kirche. Foto: Kirchenchor

Ratingen Ost (RP) Der Chor Aufwind unter der Leitung von Feliks Sokol gestaltet am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr in der Kirche Herz Jesu an der Rosenstraße ein Konzert zugunsten der Ukraine. Im Programm sind weltliche und geistliche Friedenslieder, Liebeslieder, Songs und Gospels.

Der Chor Aufwind, seit 31 Jahren Kirchenchor von Herz Jesu, wird seit vier Jahren von Feliks Sokol geleitet, der als gebürtiger Ukrainer auch die Liedkultur des Landes mit in das Repertoire brachte. So lernte der Chor beispielsweise gleich für die erste Christmette das Stück „Schtschedrik“, in den USA bekannt unter dem Titel „Carol of the Bells“.

Beim kommenden Konzert wird der Chor von einigen Sängern und Sängerinnen aus Grevenbroich verstärkt, dort ist Feliks Sokol Kantor mehrerer Gemeinden.

Das Konzert wird bereichert durch solistische Einlagen von Anna Sokol und Isolde Dreuw-Becker, und die Zuhörer erleben neben Gedichtrezitationen die Darbietung der zwei verschiedenen Nationalhymnen der Ukraine.