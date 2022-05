TV-Kochshow auf Vox : Ex-Nationalspieler Lukas Podolski und Choreograf Bruce Darnell bei Grill den Henssler

Köln Auch in der neuen Folge der Vox-Kochsendung „Grill den Henssler“ sind wieder einige prominente Gäste mit dabei: Diesmal gehen Bruce Darnell, Pierre M. Krause und der ehemalige DFB-Stürmer Lukas Podolski an den Start.

Nach etlichen TV-Shows im Deutschen Fernsehen, darunter unter anderem als Jury-Mitglied bei „Das Supertalent“ , wagt sich der ehemalige Nationalspieler Lukas Podolski einmal mehr auf ein neues Terrain. In der Vox-Kochshow „Grill den Henssler“ will der 36-Jährige am Sonntag, 15. Mai 2022, nun seine Kochkünste unter Beweis stellen.

An Podolskis Seite, der derzeit beim polnischen Verein Gornik Zabrze unter Vertrag steht, treten Bruce Darnell und Pierre M. Krause als Team gegen der Sternekoch Steffen Henssler an. Welche Gerichte die prominenten Kandidaten zubereiten, ist allerdings noch nicht bekannt.

Als Coach steht den drei Promis der Kochprofi Sascha Stemberg bei. Ob sie am Ende genug Punkte holen, um sich gegen Henssler durchzusetzen, entscheidet die Jury mit Dauer-Juror Rainer Calmund, Koch Christian Rach und Komikerin Mirja Boes. Das Preisgeld in Höhe von 4.000 Euro kommt einem wohltätigen Zweck zugute.