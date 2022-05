Ausstellung in Kevelaer : Sarro-Retrospektive in der Galerie Kocken

Adelio Sarro begann seine Künstlerkarriere vor 50 Jahren. Foto: Galerie

Kevelaer Der brasilianische Künstler war oft in Kevelaer zu Gast. Inzwischen ist er weltweit berühmt – seine Arbeiten stehen unter anderem in der größten Kathedrale Südamerikas.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Adelio Sarro feiert in der Galerie Kocken sein 50-jähriges Künstler-Jubiläum. 25 Jahre ist es her, dass der Brasilianer seine Werke genau dort zum ersten Mal in einer Einzelausstellung präsentierte. Galerist Herbert Kocken erkannte damals Sarros Potential, als er ihn 1997 zur ersten Ausstellung seiner Malerei einlud. Jetzt wird die Arbeit des inzwischen international bekannten Brasilianiers in einer umfassenden Retrospektive gewürdigt.

Der Kontakt zur Galerie Kocken begann damit, dass Sarros Manager, Freund und Kurator, der Schweizer Marcel Markus, auf einer Flugreise in Brasilien den Hinweis auf die Galerie erhielt. Markus besaß eine Galerie in Sao Paulo, lernte Sarro kennen und begleitet ihn seit 1993 zu weltweiten Ausstellungen in Galerien, Kunstzentren und Museen.

Sarro hat in der größten Kathedrale Südamerikas, in Aparecida, zwischen Sao Paulo und Rio de Janeiro, mit einer selbst entwickelten Technik wunderbare acht Meter hohe Reliefs aus Beton sowie weitere Skulpturen erstellt sowie alle Reliefs des dortigen, groß angelegten und viel besuchten Kreuzwegs. Er wurde mehrfach zu kirchlichen Anlässen eingeladen, auch in Deutschland und auch nach Kevelaer, wo er vor einigen Jahren im Beisein von Bischöfen im städtischen Bühnenhaus das Projekt von Aparecida vorstellte.

Sarro begann seine Karriere 1972, als er nach dem Besuch des Museums Portinari‘s, dessen bekannteste Malereien über Krieg und Frieden im Uno-Gebäude in New York zu finden sind, beschloss, Künstler zu werden. Seither malt er vor allem Themen, die er aus seiner Kindheit gut kennt: Darstellungen einfacher Landarbeiter, Indiofrauen, Mütter mit Kindern, Liebespaare, Musiker. Die tagtägliche, schwere Arbeit der brasilianischen Landbevölkerung wird durch Arme und Beine, Hände und Füße mit außergewöhnlichen Dimensionen sowie mit durchweg ernsten Gesichtern charakterisiert.