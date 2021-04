Kuriert sich zu Hause aus : Günther Jauch verpasst wegen Corona-Infektion erneut Show

Köln Der Fernsehmoderator bleibt zu Hause in Quarantäne und fällt deswegen erneut bei der RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ aus. Ganz muss das Publikum aber nicht auf ihn verzichten.

Der Moderator Günther Jauch wird wegen seiner Corona-Infektion auch am kommenden Samstag nicht an der Live Show „Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ teilnehmen können. „Ich bin einer von über drei Millionen Corona-Infizierten in Deutschland und kuriere meine Covid-19-Erkrankung bis zum Ende der häuslichen Isolierung zu Hause aus“, erklärte der 64-Jährige am Donnerstag über den Fernsehsender RTL. Am Freitag werde er sich erneut testen lassen und dürfe dann erst am Sonntag laut Gesundheitsamt wieder raus, sagte der in Potsdam lebende Jauch am Mittwochabend bei „stern TV“.