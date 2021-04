TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ : „Söders Stärke ist es, aus Mist Marmelade zu machen“

Die Talkrunde bei „Hart aber fair“ am 21.04.2021. Foto: WDR

Düsseldorf Armin Laschet oder Markus Söder? Der Streit um die Kanzlerkandidatur in der Union beschäftigt die Talkrunde bei Frank Plasberg. Egal, wie er ausgeht: Einige Gäste sehen düstere Folgen.

Am Montagabend hat sich „Hart aber fair“ ein Personalproblem zum Thema erkoren: „Showdown der Kandidaten – verstolpert die Union das Kanzleramt?“

Die Gäste:

Herbert Reul (CDU), Innenminister von NRW

Lars Klingbeil (SPD), Generalsekretär

Markus Blume (CSU), Generalsekretär

Alexander Graf Lambsdorff (FDP), stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Kristina Dunz, Journalistin

Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler

Darum ging’s:

Um den Streit über die Kanzlerkandidatur in der CDU/CSU.

Der Talkverlauf:

Den Zeitpunkt für das Drama um die Kanzlerkandidatur in der CDU/CSU ist denkbar schlecht. Darin ist sich die Talkrunde einig. Die Journalistin Kristina Dunz erinnert daran, dass genug Zeit zur Vorbereitung gewesen sei seit Bundeskanzlerin Angela Merkels Ankündigung von 2018, nicht erneut zu kandidieren. Dunz sieht Söders Verhalten vom Montag als eine „klare Kampfansage des CSU-Chefs, der die Union in die Spaltung treiben kann und damit in den Verlust dieser Wahl.“

Auch der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil denkt an Verluste: Eine Person werde hinterher Schwierigkeiten haben, im Amt zu bleiben. Seine Sorge richte sich aber auf die Sachpolitik: In der „vielleicht wichtigsten Bundestagssitzungswoche überhaupt“ gehe es um das Infektionsschutzgesetz, und eine Fraktion drehe sich um sich selbst. „Ich frage mich, ob die Union in dem Zustand überhaupt noch Führungsverantwortung tragen kann“, sagt Klingbeil.

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff warnt: „Wenn die Union sich für Söder entschiede, würde aus Armin Laschet die Saskia Esken der CDU.“ Er erwarte, dass sich die Union für Laschet entscheide.

Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sieht ein „absolutes Führungsversagen in beiden Parteien“ darin, dass Armin Laschet und Markus Söder die K-Frage nicht untereinander ausgemacht haben. Söders Äußerung, die Entscheidung müsse raus aus dem Hinterzimmer, wertet von Lucke als „Appell an die Basis zur Revolte“. Er findet: „Die Überrumpelung der Gremien ist der eigentliche Eklat.“ Die Abgeordneten müssen sich von Lucke zufolge nun zwischen zwei Übeln entscheiden: „Sie wählen entweder den schlechteren Kandidaten oder eine zerstörte Parteispitze.“

In Umfragen liegt Armin Laschet hinten, das ficht in der Talkrunde niemand an, auch nicht Laschets Parteikollege und Innenminister Herbert Reul. Er wendet allerdings ein: „Ich kann mich nicht erinnern, dass unsere Kanzler immer die großen Umfragehelden waren.“ Reul erinnert daran, wie Franz Josef Strauss in ähnlicher Lage einmal darauf gedrängt hatte, die Fraktion zu befragen. Damals habe er gegen Albrecht gewonnen – und dann die Bundestagswahl verloren. Reul hebt hervor, dass Laschet rede und arbeite, wie er sei – und das sei vielleicht auch eine Schwäche. Mit Blick auf Söder sagt Reul: „Wir können und wollen keine Klientelpolitik und keinen Populismus.“

Der nur kurz zugeschaltete CSU-Generalsekretär Markus Blume beharrt darauf, dass die Union nun eine Woche Zeit brauche, um das Problem zu lösen. Ein Streit wie im Jahr 2018 dürfe sich nicht wiederholen. Die Frage, was es brauche, damit Söder Kanzlerkandidat werde, beantwortet Blume nicht.

Kristina Dunz hält es für entscheidend, welche programmatischen Vorschläge die Kandidaten etwa für die Sanierung der Finanzsituation machen, für die Klimafrage, für soziale Probleme. Umfragewerte würden zwar vielleicht die Chancen, aber nicht die Eignung zum Kanzler abbilden. „Söders Stärke ist es, aus Mist Marmelade zu machen“, sagt die Journalistin. So würde er mehr „strahlen“, aber die Corona-Politik von Laschet sei nicht schlechter als die von Söder. Gegen Ende der Sendung bringt Dunz noch eine andere Möglichkeit ins Spiel, mit der sich das Drama in der Union beenden ließe: „Eigentlich kann die Union in dieser Woche mal gucken, ob sie nicht einen Dritten aus dem Hut zaubert.“