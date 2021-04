„Tatort: Der böse König“ : Odenthal und die One-Man-Show

LUDWIGSHAFEN Der inzwischen 74. Fall mit Lena Odenthal bietet keinerlei Überraschung - aber einen faszinierend fiesen Bösewicht. Die Vorschau zum „Tatort: Der böse König“.

Zum Verdruss der Darstellerin Ulrike Folkerts selbst ist und bleibt Oldie Odenthal eine Ermittlerin der ganz alten Schule. Keinesfalls darf sie mehr sein als ein Gesicht plus Name plus Markenzeichen - hier: Lederjacke - zum Wiedererkennen, ein Vehikel für ihre nun 74 Fälle. Bei Kritikern schwer unbeliebt, werden sie vom Publikum meist gemocht, weil ein Garant für Geradlinigkeit: Ein Mord, zwei oder drei Verdächtige, viele Verhöre, noch mehr hölzerne Erklärungen, und vor der finalen Festnahme noch ein Stück Standard-Verfolgungsjagd, Bitte, Danke. Am Ende ist alles gut, Frau Lederjacke und Frau Laptop sei Dank.