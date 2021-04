Nach Kritik an Kandidaten : Sat.1 löscht erste Folge von „Promis unter Palmen“

Berlin Der Auftakt der Sat.1-Reality-Show „Promis unter Palmen“ hat für Aufregung gesorgt. Ein Kandidat hat sich frauen- und schwulenfeindlich geäußert – und soll deshalb in keinem Format des Senders mehr auftauchen. Online wurde die Folge mittlerweile entfernt.

Die Sat.1-Reality-Show „Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!“ hat bereits zum Auftakt der neuen Staffel Empörung ausgelöst - der Sender distanzierte sich selbst von einem Kandidaten. „Marcus muss die Villa verlassen. Und das ist gut so“, kommentierte Sat.1 am Montagabend bei Twitter die Rauswahl von Marcus Prinz von Anhalt (54) durch seine Mitbewerber. Am Abend teilte der Sender in Unterföhring mit, Prinz von Anhalt werde „in Zukunft in keiner Show von Sat.1 mehr stattfinden“. Er habe sich in der Show „inakzeptabel homophob geäußert“. „Wir haben versucht, diese Aussagen im Umfeld und im Anschluss der Sendung einzuordnen. Aber wir müssen feststellen: Diese Einordnung war so nicht ausreichend. Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge online von allen Plattformen zu entfernen.“