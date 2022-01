Dschungelcamp 2022 : „Das ist auch der Scheiß, an dem Willi gestorben ist“

„Das ist auch der Scheiß, an dem Willi gestorben ist“

Kapstadt Tag vier im Dschungelcamp bringt ernste Gespräche und Schwierigkeiten mit der sudafrikanischen Fauna. Jasmin Herren spricht über die Todesursache von Willi Herren und Filip bekommt Affen-Kot aufs Haupt.

Der spannendste Moment am vierten Dschungeltag spielt sich im Camp ab. In trauter Lagerfeuerrunde sprechen die Stars über Drogen. Linda hat noch nie welche ausprobiert. Jasmin hat dagegen zu diesem Thema viel beizutragen. „Was viel schlimmer ist als der ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, wie zum Beispiel Valium. Jeder Arzt verschreibt dir das und das ist auch der Scheiß, an dem Willi gestorben ist“, sagt sie.