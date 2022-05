Verwaltungsgericht hat entschieden : Ministerium muss keine Auskünfte zu Militärbasis Ramstein erteilen

Mainz Das Verwaltungsgericht Mainz hat entschieden, dass das rheinland-pfälzische Justizministerium nicht mitteilen muss, welche Informationen ihm über die Rolle des US-Militärstützpunktes Ramstein bei weltweiten Kampfdrohnen-Einsätzen vorliegen. Damit wurde die Klage des Friedensaktivisten Hermann Theisen abgewiesen.

Unter Berufung auf Transparenzpflichten der Verwaltung wollte Theisen wissen, welche Informationen in Mainz zur Bedeutung der Air Base Ramstein im Drohnenkrieg vorliegen. Außerdem fragte er nach, ob es eine Anweisung an die zuständigen Staatsanwaltschaften gegeben habe, den Sachverhalt aufzuklären und ob sich das Justizministerium überhaupt jemals mit der Thematik befasst habe.

Gegner der amerikanischen Drohneneinsätze kritisieren seit Jahren, dass der US- Luftwaffenstützpunkt bei Kaiserslautern für die Steuerung von Kampfdrohnen in verschiedenen Konfliktregionen der Welt eine Schlüsselrolle spielt. Ohne die Satelliten-Relaisstation in Ramstein könnten den Kritikern zufolge keine Steuerungsbefehle aus den USA in die Zielregionen übermittelt werden.