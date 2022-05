Unternehmen mit Sitz in Neuss : RheinLand zeigt ihre Innovationskraft

Große Bühne vor der Zentrale der RheinLand-Gruppe in Neuss: Beim „Innovation Day“ ging es darum, die Zukunft in den Blick zu nehmen – und wie sie im Hier und Jetzt gestaltet wird. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Beim „Innovation Day“ beschäftigten sich mehr als 600 Mitarbeiter der RheinLand-Gruppe mit Zukunftsthemen. Auf drei Bühnen wurden innovative Lösungen für die Herausforderungen der Zeit aufgezeigt. Ein Besuch.

Der Satz gibt die Richtung vor. „Let It Roll“ ruft Arne Barinka, Vorstandsmitglied der RheinLand-Versicherungsgruppe, den mehr als 600 Teilnehmern des „Innovation Day“ auf dem Areal der Unternehmenszentrale in Neuss zu. Es ist der Startschuss für einen spannenden Tag, der nicht nur Einblicke gibt, wie die RheinLand-Gruppe ihre Entwicklung mit Tat- und Innovationskraft vorantreibt.

Unter anderem geht es um „Digitale Assistenten“, „Die RheinLand in der Cloud“, Nachhaltigkeit aus der globalen Perspektive, Führungskultur, die neue Arbeitswelt und Produktkonzeption. Zu Wort kommen aber nicht nur „RheinLänder“, sondern auch Vertreter von Startups sowie externe Referenten wie Florian Dreifus (SAP), Raimund C. Ohnemus (BMW Bank), Jörn Everhard (Bank11) und Uwe Schumacher (Domcura).

Doch egal, ob Impuls von außen oder aus dem RheinLand-Innenleben: Das Programm zeigt durch die Bank, was Innovationsgeist auch bedeutet – und zwar in Bewegung zu bleiben, offen für neue Blickwinkel, Perspektiven und Impulse zu sein. Zum Auftakt hat Dace Daldere, Referentin Innovation bei der RheinLand-Gruppe, betont, dass Innovation eben nichts Abstraktes ist, sondern im Hier und Jetzt gestaltet wird – von Menschen, vor Ort, gemeinsam. Das ist auch der Grundgedanke des „Innovation Day“, den die RheinLand nun zum zweiten Mal ausrichtete. „Er soll künftig alle zwei Jahre stattfinden“, erklärt Arne Barinka. „In den Jahren dazwischen soll es eine ,Innovation Week‘ geben.“ Geplant sind dann Workshops, die noch mehr in die Tiefe und Weiterentwicklung der Themen gehen.

Drei Fragen stehen beim „Innovation Day“ im Zentrum. „Erstens: Was bewegt die Branche? Zweitens: Was bewegt uns? Drittens: Was bewegen wir?“ lauten sie. Und da gibt es nicht nur eine Menge zu entdecken, sondern auch Auszeichnungen. Den „Innovation Day“ nutzt die RheinLand, um drei hausinterne Projekte mit „Innovation Awards“ zu prämieren. Der Wettbewerb gliedert sich in die Kategorien „Größter Meilenstein“, „Höchster Kundennutzen“ und „Kreativste Leistung“. 2021 wurden die Preise erstmals vergeben, der Vorstand würdigt damit Leistungen, die beispielhaft für die Innovationskultur der RheinLand-Gruppe stehen.