Fußballfans beteiligt : Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei vor Hamburger Musikclub

Hamburg Mehr als hundert Menschen warten vor einem Hamburger Musikclub, als eine Gruppe aggressiver Personen auftaucht. Es entwickelt sich eine Schlägerei, bei der mehrere Personen verletzt werden. Spielt die Rivalität zwischen HSV- und St.-Pauli-Fans eine Rolle?

Bei einer Massenschlägerei vor einem Hamburger Musikclub sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Während des Auftritts einer Band sei plötzlich eine Gruppe aufgetaucht, die Streit mit den mehr als 100 wartenden Gästen vor der Tür gesucht habe, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Schlägerei, bei der auch Holzlatten und E-Scooter eingesetzt worden sein sollen, hätten sich bis zu 40 Menschen beteiligt. Es lägen Hinweise vor, dass an der Auseinandersetzung Anhänger des HSV und FC St. Pauli beteiligt gewesen sein könnten, hieß es. Das für Sportgewalt zuständige Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen.