Ausstellung in Mönchengladbach : Von Hitler, Unrecht und der Scham

Ausstellung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Eine Ausstellung im Landgericht Mönchengladbach beschäftigt sich mit der Justiz im NS-Regime. Warum das auch heute noch wichtig ist.

Juristen interessieren sich für die Juristerei oft aus moralischem Antrieb, sagt Siegfried Mielke, Präsident des Landgerichts Mönchengladbach . Sie wollen für Gerechtigkeit eintreten, den Rechtsstaat verteidigen, sind dabei aber unabhängig von anderen staatlichen Gewalten. Sollten sie sein. Zumindest in liberalen Demokratien.

Besucher Die Ausstellung richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Der Präsident des Landgerichts weist explizit darauf hin, dass das Gebäude von jedem besucht werden kann.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Justiz und Nationalsozialismus“ ist bis zum 31. August montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Sie steht im Justizgebäude an der Hohenzollernstraße 157. Gruppen können sich unter Tel.: 02161 276 257 anmelden.

Gesetze, Gerichte und Rechtsprechung geben Diktaturen den Anstrich der Legitimität und helfen dabei, die Macht aufrechtzuerhalten. Durch Sondergerichte hat das NS-Regime zunächst Recht und Gesetz eingeschränkt. So wurde die Verfolgung politischer Gegner vereinfacht. 1936 wurde die gerichtliche Kontrolle über die Geheime Staatspolizei abgeschafft. Ihren traurigen Höhepunkt fand die nationalsozialistische Gesetzgebung in der totalen Entrechtung der Juden.

„Die Ausstellung richtet sich insbesondere auch an jüngere Anwälte und Richter. Sie soll für Werte und Normen sensibilisieren“, sagt Christoph Köster, Leiter der Dokumentations- und Forschungsstelle der Justizakademie Nordrhein-Westfalen. Sie stellt die Wanderausstellung aus, kuratiert darüber hinaus eine Dauerausstellung in der Justizakademie Recklinghausen.

„Uns war aber auch wichtig, einen lokalen Bezug herzustellen“, sagt Siegfried Mielke. Die fünf aufstellbaren Elemente des Landes werden daher ergänzt um Ausstellungsstücke, die sich mit der Rolle der Mönchengladbacher Gerichte beschäftigen. „Aufgrund der gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen blieb der Mönchengladbacher Justiz eine Betätigung im politisch besonders exponierten Bereich des Hoch- und Landesverrats erspart“, steht dort geschrieben. Auch die Anwendung der Kriegsgesetze ab 1939 und die damit verbundene Verhängung von Todesstrafen habe in Mönchengladbach nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Trotzdem habe das Landgericht ab 1935 in mehreren Fällen auch dort Zuchthausstrafen gegen Juden verhängt. Wegen sogenannter „Rassenschande“.

Außerdem wurden Menschen auch in Mönchengladbach durch das sogenannte Erbgesundheitsgericht zwangssterilisiert. Die Verfahren waren rechtsförmig gestaltet und sollten der „Rassenhygiene“ nutzen. Geistig und körperlich behinderte Menschen wurden massenhaft gegen ihren Willen sterilisiert. Dokumente und Daten dazu wertet der Leiter des Stadtarchivs, Helge Kleifeld, aktuell aus. „Das Ganze hat ja einen übergeordneten Zusammenhang. Nämlich den Gegensatz von Demokratie und Diktatur. Was in unserer Demokratie sagbar und machbar ist, wird von der Verfassung geregelt“, sagt Kleifeld, der zur Eröffnung eine Rede vor rund 30 Gästen hielt.