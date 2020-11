Doktorarbeit von Franziska Giffey : Berliner Universität will Rüge neu prüfen

Berliner Universität will Rüge neu prüfen

Berlin Die Doktorarbeit der Bundesfamilienministerin Giffey soll erneut überprüft werden. 2019 wurde diese wegen Mängel gerügt – ein neues Gutachten erfordere nun jedoch eine neue Überprüfung.

Die Freie Universität Berlin will ihre Rüge im Zusammenhang mit dem Prüfverfahren zur Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) aufheben und neu darüber entscheiden. Das teilte das Präsidium der Universität am Freitag mit. Grund sei ein neues allgemeines Gutachten des Rechtswissenschaftlers Ulrich Battis im Auftrag der Universität. Darin gehe es um das Instrument der Rüge in Verfahren zur Überprüfung der Verleihung eines akademischen Grades gemäß dem Berliner Hochschulgesetz.