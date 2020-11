Nach tödlichem Schlag in Augsburg : Staatsanwalt fordert sechs Jahre Haft für 17-Jährigen

Nach tödlichem Schlag in Augsburg

Der Hauptangeklagte (links) steht im Gerichtssaal des Landgerichts in Augsburg neben zwei Mitangeklagten (Archivbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Augsburg Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben im Prozess um den tödlichen Schlag gegen einen 49-Jährigen auf dem Augsburger Königsplatz eine Haftstrafe für den 17 Jahre alten Angeklagten gefordert. Sechs Jahre soll der junge Mann hinter Gittern verbringen.

Er sehe es als erwiesen an, dass der Jugendliche am Abend des Nikolaustags 2019 den tödlichen Schlag aus Streben nach Dominanz abgegeben habe, sagte der Staatsanwalt am Donnerstag vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts. „Angst war es nicht, Verteidigungswille war es nicht.“ Der 49-Jährige war durch eine Hirnblutung infolge des Schlages binnen kurzer Zeit gestorben.