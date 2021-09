Sondierungsgespräche in Berlin : Giffey will nach SPD-Sieg zuerst mit Grünen und Linken reden

Berlin Am Ende der Woche sollen die Gespräche beginnen: Nach dem SPD-Sieg bei der Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses hat Spitzenkandidatin Franziska Giffey am Montag zuerst Treffen mit Grünen und Linken angekündigt.

Giffey kündigte zudem an, mit dem Volksentscheid zur Vergesellschaftung von Wohnungen von Immobilienkonzernen in Berlin "respektvoll und verantwortungsvoll" umgehen zu wollen. Es sei jedoch noch offen, "was rechtlich möglich ist". Eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner hatte am Sonntag für den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" gestimmt. Da der Entscheid kein konkretes Gesetz oder eine Verfassungsänderung zum Inhalt hat, ist das Ergebnis jedoch nicht bindend.