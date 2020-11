Innere Sicherheit : „Querdenker“ bedrohen Thüringens Ministerpräsident

Ein Demonstrant trägt bei einem Protest am Odeonsplatz in München (23.10.20) eine Sicherheits-Warnweste mit der Aufschrift «Rechtsanwalt - Lawyer - Querdenker 711» (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin Die Proteste von Anhängern der „Querdenken“-Bewegung gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen werden deutlich aggressiver. Thüringens Regierungschef und ein Polizist in Berlin werden aktuell persönlich bedroht und beschimpft.

Der Berliner Polizist und seine Familie sehen sich massiven Attacken ausgesetzt, wie der Berliner „Tagesspiegel“ berichtet. Demnach haben Vertreter der Szene unter anderem ein Video der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen vom 1. August in Berlin veröffentlicht, auf dem der Polizist während eines Einsatzes zu sehen ist.

Der Berliner Polizist und Einsatzleiter einer Hundertschaft hatte laut „Tagesspiegel“ am 1. August die Aufgabe, einen Protest der Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ am Brandenburger Tor aufzulösen. Die rund 20.000 Demonstranten hatten nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand eingehalten. Viele trugen den Angaben zufolge keinen Mund-Nasen-Schutz.

Nach seinem Einsatz hätten Corona-Skeptiker Namen, Foto und Privatadresse des Polizisten in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Danach seien der Beamte und seine Familie über Wochen Beschimpfungen und Drohungen unter anderem über das Telefon ausgesetzt gewesen, schreibt der „Tagesspiegel“.

Wie die Zeitung weiter berichtet, sei zudem in einem „Kriegsdepeche“ genannten Blog von Corona-Skeptikern die Drohung veröffentlicht worden: „Ich persönlich hoffe einfach das man ein Exempel an diesem Wixer statuiert und ihn an ein Kirchentor nagelt.“ Mittlerweile biete die „Querdenken“-Bewegung im Internet T-Shirts mit dem Konterfei des Berliner Polizisten an.

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird von einer Erfurter „Querdenken“-Chatgruppe bedroht, wie Regierungssprecher Falk Neubert dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte. Die Gruppe soll die Privatadresse des Ministerpräsidenten in sozialen Netzwerken veröffentlicht haben mit der Forderung, ihm Dinge vor die Haustür zu legen. Ramelow habe am Mittwoch einen entsprechenden Flyer sowie ein Grablicht vor der Tür seines Wohnsitzes gefunden, sagte der Regierungssprecher. Ramelow erwäge nun eine Strafanzeige. Die Bedrohung sei nicht nur gegen ihn als öffentliche Person gerichtet. Sie sei auch mit einer Gefahr für die anderen Bewohner des Erfurter Mehrfamilienhauses, in dem Ramelow wohnt, verbunden, hieß es zur Begründung.

Auch in Erfurt und anderen Orten Thüringens hatte es in den vergangenen Wochen wiederholt Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen von Bundesregierung und Landesregierung gegeben. Die „Querdenken“-Bewegung hat bundesweit für kommenden Samstag zu einer Großdemonstration in Leipzig aufgerufen. Erwartet werden laut Polizei mehr als 20.000 Teilnehmer und zahlreiche Gegenveranstaltungen.

In Dresden waren am vergangenen Samstag mehr als 3000 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 auf die Straße gegangen. Etliche Protestteilnehmer hatten nach Polizeiangaben dabei gegen Auflagen verstoßen und keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Polizei ermittelt unter anderem gegen zwei Redner und einen Teilnehmer der „Querdenken“-Demonstration wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

(felt/epd)