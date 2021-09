Wohnungskonzerne in der Hauptstadt : Berliner stimmen über Enteignung ab

Demonstration in Berlin Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Am Sonntag geht es in der Hauptstadt nicht nur um Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahlen, sondern auch um die großen privaten Wohnungskonzerne. Am Ende könnte der Fall vor dem Verfassungsgericht landen.

Von Georg Winters

Bundestag, Senat, Bezirksvertretung – in Berlin wird am Sonntag ohnehin viel gewählt. Darüber hinaus sollen die Bürger aber in einem Volksentscheid auch noch über eine mögliche Teilenteignung großer Wohnungskonzerne abstimmen. Worum geht es? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Worüber wird abgestimmt? Die Ini­tiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hat den Berliner Senat aufgefordert, „alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind“. Das heißt: Gehören einem privaten Eigentümer in Berlin mehr als 3000 Wohnungen, sollen die in eine Anstalt des öffentlichen Rechts eingebracht werden. Die wäre dann für die Verwaltung der Wohnungen zuständig.

Info Die Wohnkonzerne in der Hauptstadt Deutsche Wohnen. ⇥Foto:dpa Foto: dpa/Christoph Soeder Vonovia Das Bochumer Unternehmen ist aktuell die Nummer eins der Immobilienbranche und kommt auf einen Bestand von mehr als 414.000 Wohnungen, davon knapp 350.000 in Deutschland, davon wiederum etwa 43.000 in Berlin. Deutsche Wohnen Dem bisherigen Vonovia-Wettbewerber gehören rund 157.000 Wohnungen, davon 110.000 in Berlin.

Warum wird überhaupt votiert? Die Mitglieder der Initiative glauben, dass nur so genug bezahlbarer Wohnraum in der Hauptstadt zur Verfügung gestellt werden kann. Aus ihrer Sicht sind die Konzerne schuld am Anstieg der Mieten und daran, dass bezahlbarer Wohnraum knapp geworden ist. Das liegt allerdings auch daran, dass über Jahre hinweg zu wenig gebaut wurde.

Sind Enteignungen möglich? Tatsächlich steht im Artikel 15 des Grundgesetzes: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.“ Allerdings müssten die Enteigneten dann entschädigt werden. Das könnte bei einer deutlich sechsstelligen Zahl an Wohnungen durchaus einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Das Land Berlin selbst geht von bis zu 35 Milliarden Euro aus.

Wer würde dann enteignet? Vor allem träfe es die großen Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen, die vor dem Zusammenschluss stehen und knapp 15.000 Wohnungen an das Land Berlin abgeben wollen – ein Akt der Befriedung, wie viele glauben. Beiden zusammen gehören aktuell mehr als 150.000 Wohnungen in der Hauptstadt.

Was sagt die Politik? Die Berliner Parteien lehnen eine Enteignung größtenteils ab – außer den Linken und den Grünen, die darin eine Ultima Ratio sähen, falls es keine andere Lösung gäbe. So hat es die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Betttina Jarasch formuliert, und die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat dies zuletzt bekräftigt. Beide verlangen, dass alle Beteiligten im Zusammenspiel versuchen, das Wohnungsproblem zu lösen.

Dagegen ausgesprochen haben sich unter anderem SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und dessen Parteikollegin Franziska Giffey, die Regierende Bürgermeisterin werden will. Und auch Ökonomen, die sagen, durch eine Enteignung der Konzerne würde keine Wohnung neu gebaut. Die würde die Knappheit eher noch verschärfen, weil Neu-Berliner noch schwerer eine Wohnung finden würden.

Im welchem Fall wäre der Volksentscheid erfolgreich? Dazu müsste mindestens jeder vierte Berliner dem Vorhaben der Initiative zustimmen, und gleichzeitig müsste sich bei den abgegebenen Stimmen eine Mehrheit für die Enteignung aussprechen.