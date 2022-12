AOK-Studie Familien in Deutschland geht es schlechter

87 Prozent der befragten Eltern finden es wichtig, dass Kinder in der Schule etwas über klima- und umweltfreundliche Ernährung lernen. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz investiere die Bundesregierung vier Milliarden Euro in frühkindliche Erziehung, teilte der AOK-Bundesverband mit. Dazu zähle eine gesunde Gemeinschaftsverpflegung in Kitas und Schulen. „Das genügt aber noch nicht“, erklärte Reimann. Die Maßnahmen müssten „künftig miteinander vernetzt und zielgerichtet in die Fläche gebracht werden“.